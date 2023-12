Foire à Vayrac Place du 11 Novembre 1918 Vayrac, 4 janvier 2024, Vayrac.

Vayrac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 07:30:00

fin : 2024-01-04 13:00:00

Commerçants non sédentaires, marché alimentaire.

Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois..

Commerçants non sédentaires, marché alimentaire.

Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois.

EUR.

Place du 11 Novembre 1918

Vayrac 46110 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Vallée de la Dordogne