Lot-et-Garonne Karaoke chez Vino Billot Place du 11 Novembre 1918 Duras, 15 décembre 2023, Duras. Duras,Lot-et-Garonne Animation Karaoké, des milliers de Play-Back, ambiance assurée. Restauration sur place. Réservation souhaitée, places limitées..

Place du 11 Novembre 1918

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Karaoke entertainment, thousands of Play-Backs, atmosphere guaranteed. Catering on site. Reservations essential, places limited. Animación karaoke, miles de Play-Backs, ambiente garantizado. Catering in situ. Imprescindible reservar, plazas limitadas. Karaoke-Animation, Tausende von Play-Backs, garantierte Stimmung. Verpflegung vor Ort. Reservierung erwünscht, begrenzte Plätze.

