Halloween chez Vino Billot Place du 11 Novembre 1918 Duras, 31 octobre 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Karaoké chez Vino Billot à 16h pour les petits et 21h30 pour les plus grands . Restauration sur place. Réservation souhaitée..

2023-10-31

Place du 11 Novembre 1918

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Karaoke at Vino Billot at 4pm for the little ones and 9:30pm for the grown-ups. Catering on site. Reservations required.

Karaoke en Vino Billot a las 16.00 h para los niños y a las 21.30 h para los adultos. Catering in situ. Reserva obligatoria.

Karaoke bei Vino Billot um 16 Uhr für die Kleinen und 21.30 Uhr für die Großen . Verpflegung vor Ort. Reservierung erwünscht.

