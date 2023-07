Concert MNOP Koko Jean & The Tonics place du 11 Novembre 1918 Agonac, 18 juillet 2023, Agonac.

Agonac,Dordogne

Cette diva à la silhouette gracile émeut avec une balade, une tornade survoltée qui brûle les planches d’un shouter. L’EP Hair Whip est une nouvelle ère pour cette musicienne chevronnée. Koko est accompagnée par le trio The Tonics : composé de Dani Baraldés (guitare) et Anton Jarl (batterie), de Los Mambo Jambo, groupe phare du label Buenritmo, plus Victor Puertas (orgue Hammond B3) qui assure les basses au clavier Hohner.

Une soirée endiablée où Koko enchainera les tubes groove, blues et soul !

Concert gratuit, buvette et restauration sur place..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

place du 11 Novembre 1918

Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This diva with her graceful figure moves us with a ballad, an overexcited tornado that burns up the floorboards of a shouter. The Hair Whip EP marks a new era for this seasoned musician. Koko is accompanied by The Tonics trio: Dani Baraldés (guitar) and Anton Jarl (drums), from Los Mambo Jambo, flagship band of the Buenritmo label, plus Victor Puertas (Hammond B3 organ) on bass and Hohner keyboard.

A wild evening of groove, blues and soul from Koko!

Free concert, refreshments and food on site.

Esta diva de silueta grácil nos conmueve con una balada, un tornado sobreexcitado que incendia las tablas de un gritón. El EP Hair Whip marca una nueva era para este músico curtido. Koko está acompañada por el trío The Tonics: formado por Dani Baraldés (guitarra) y Anton Jarl (batería), de Los Mambo Jambo, banda insignia del sello Buenritmo, más Victor Puertas (órgano Hammond B3) aportando el bajo en el teclado Hohner.

¡Una noche salvaje de groove, blues y soul de la mano de Koko!

Concierto gratuito, refrescos y comida in situ.

Diese Diva mit der zierlichen Figur bewegt mit einer Ballade, einem überdrehten Tornado, der die Bretter eines Shouters verbrennt. Die EP Hair Whip ist eine neue Ära für diese erfahrene Musikerin. Koko wird von dem Trio The Tonics begleitet: bestehend aus Dani Baraldés (Gitarre) und Anton Jarl (Schlagzeug) von Los Mambo Jambo, der Vorzeigeband des Labels Buenritmo, sowie Victor Puertas (Hammond B3-Orgel), der am Hohner-Keyboard für die Bässe sorgt.

Ein wilder Abend, an dem Koko Groove-, Blues- und Soul-Hits aneinanderreihen wird!

Kostenloses Konzert, Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT de Périgueux