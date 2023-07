Agonac Cinéma en Plein Air Place du 11 Novembre 1918 Agonac Catégories d’Évènement: Agonac

Dordogne Agonac Cinéma en Plein Air Place du 11 Novembre 1918 Agonac, 8 juillet 2023, Agonac. Agonac,Dordogne Samedi 8 Juillet AGONAC : Cinéma en Plein Air « La Vie pour de Vrai » 20h : Animation Musicale : Chorale « Choeur Ouvert » « RAYMARK » Séance Gratuit Buvette + Food Truck.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Place du 11 Novembre 1918

Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, July 8th AGONAC: Open-Air Cinema « La Vie pour de Vrai » (Life for Real) 8pm: Musical entertainment: « Choeur Ouvert » « RAYMARK » choir Free screening Refreshments + Food Truck Sábado 8 de julio AGONAC: Cine al aire libre « La Vie pour de Vrai » (La Vida por lo Real) 20.00 h: Animación musical: « Choeur Ouvert » coro « RAYMARK » Proyección gratuita Refrescos + Food Truck Samstag, 8. Juli AGONAC: Freiluftkino « La Vie pour de Vrai » (Das wahre Leben) 20h : Musikalische Unterhaltung: Chor « Choeur Ouvert » « RAYMARK » Filmvorführung Kostenlos Getränkestand + Food Truck Mise à jour le 2023-06-28 par OT de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Agonac, Dordogne Autres Lieu Place du 11 Novembre 1918 Adresse Place du 11 Novembre 1918 Ville Agonac Departement Dordogne Lieu Ville Place du 11 Novembre 1918 Agonac

Place du 11 Novembre 1918 Agonac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agonac/