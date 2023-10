RETRANSMISSION SUR ÉCRAN GÉANT DE LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY Place du 08 mai 1945 Saint-Chély-d’Apcher, 28 octobre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Rugby sur écran géant.

Buvette et restauration sur place à partir de 19h, match à 21h. Ambiance bodéga!….

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Place du 08 mai 1945

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Broadcast of the Rugby World Cup final on giant screen.

Refreshments and food on site from 7pm, match at 9pm. A bodega atmosphere!

Retransmisión de la final de la Copa del Mundo de Rugby en pantalla gigante.

Refrescos y comida in situ a partir de las 19.00 horas, partido a las 21.00 horas. Ambiente de bodega.

Übertragung des Endspiels der Rugby-Weltmeisterschaft auf Großbildleinwand.

Getränke und Speisen ab 19 Uhr, das Spiel beginnt um 21 Uhr. Bodéga-Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-10-02 par 48 – OT Margeride en Gevaudan