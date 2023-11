Grande roue de Noël Place Drouet d’Erlon Reims, 18 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Prenez place dans l’une des 36 cabines fermées, chauffées et sonorisées de la grande roue. Du haut de ses 55 mètres, découvrez de jour une vue imprenable sur la ville et le vignoble tout proche.

Que vous soyez petits ou grands, profitez bien au chaud d’une vue imprenable sur la Cité de Sacres et du Champagne !.

2023-11-18 fin : 2024-01-07 22:00:00. .

Place Drouet d’Erlon

Reims 51100 Marne Grand Est



Come in, open your eyes and enjoy a unique view on Reims ! ♥

Siéntese en una de las 36 cabinas cerradas, climatizadas e insonorizadas de la noria. Desde lo alto de la noria, de 55 metros de altura, podrá disfrutar de una impresionante vista diurna de la ciudad y los viñedos cercanos.

Ya sea joven o mayor, ¡disfrute del calor de una vista impresionante de la Ciudad de Sacres y del Champagne!

Nehmen Sie Platz in einer der 36 geschlossenen, beheizten und beschallten Kabinen des Riesenrads. Von der Höhe von 55 Metern aus entdecken Sie bei Tag einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und die nahe gelegenen Weinberge.

Ob Groß oder Klein, genießen Sie im Warmen einen atemberaubenden Blick auf die Stadt der Sakramente und der Champagne!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme du Grand Reims