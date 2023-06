Cabaret Clandestin Place Doussot Souillac, 11 juillet 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Un spectacle avec Sarah Lazerges et François Chanut.

Sous la halle, place Doussot. Tout public. Libre participation..

2023-07-11 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-11 . EUR.

Place Doussot Sous la Halle

Souillac 46200 Lot Occitanie



A show with Sarah Lazerges and François Chanut.

Sous la halle, place Doussot. Open to all. Free admission.

Un espectáculo con Sarah Lazerges y François Chanut.

Bajo el mercado cubierto, plaza Doussot. Abierto a todos. Entrada gratuita.

Eine Aufführung mit Sarah Lazerges und François Chanut.

In der Markthalle, Place Doussot. Für jedes Publikum geeignet. Freie Teilnahme.

