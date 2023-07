Block Party – Terre de jeux place d’Oujda Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Block Party – Terre de jeux place d’Oujda Lille, 9 septembre 2023, Lille. Block Party – Terre de jeux Samedi 9 septembre, 14h00 place d’Oujda Block Partry – Terre de jeux 14h/17h – Initiations aux sports olympiques

– Tournoi de basket 3×3

– Tournoi de ping extérieur 17h/20h – Concert Rap

– Battle de danse Hip-Hop

– Dj set Avec la maison de quartier de Wazemmes, Battle Street Smile, Showcases place d’Oujda 11 rue de Wagram, 59000 Lille Lille 59014 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T20:00:00+02:00

