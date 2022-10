PLACE – Dorte Mandrup : Architecture et paysage en symbiose Maison du Danemark Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

PLACE – Dorte Mandrup : Architecture et paysage en symbiose Maison du Danemark, 9 septembre 2022, Paris. Du vendredi 09 septembre 2022 au dimanche 06 novembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 18h00

. gratuit

Connue pour travailler dans des lieux fragiles, l’architecte Dorte Mandrup s’appuie sur la tradition de l’architecture scandinave, où les bâtiments ne sont pas perçus comme des objets à part mais sont compris dans le contexte de leur environnement. Avec le changement climatique se profile la menace de dommages irréversibles. De la fonte des glaciers à la montée des eaux, plusieurs crises interconnectées transforment le monde, elles résultent principalement de l’activité humaine. Comment l’architecture, force géologique profonde, interagit-elle avec ce contexte en évolution radicale ? L’exposition PLACE explore le caractère unique de chaque site, paysage et terrain sur lesquels travaille le cabinet Dorte Mandrup, dont le credo est que les bâtiments s’accordent et respectent l’écosystème. PLACE , une nouvelle exposition itinérante du cabinet d’architecture Dorte Mandrup, qui explore le dialogue entre le lieu et l’architecture et qui interroge les potentiels contextuels inhérents à la recherche de solutions durables. Maison du Danemark 142 Av. des Champs-Élysées 75008 Paris Contact : https://www.maisondudanemark.dk/

MIR DorteMandrup, The Whale

