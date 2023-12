Foire spéciale Noël à Magnac-Bourg Place Donnet Magnac-Bourg, 1 décembre 2023, Magnac-Bourg.

Magnac-Bourg,Haute-Vienne

Foire spéciale noël, avec foire de 8 h 30 à 13h et marché de noël de 8h30 à 18 h.

Une 50aine de stands, un chapiteau chauffé et de nombreuses animations grâce à l’implication des associations de la commune !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Place Donnet

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Special Christmas fair, with fair from 8:30 a.m. to 1 p.m. and Christmas market from 8:30 a.m. to 6 p.m.

Around 50 stalls, a heated marquee and plenty of entertainment thanks to the involvement of local associations!

Feria especial de Navidad, con una feria de 8h30 a 13h00 y un mercado navideño de 8h30 a 18h00.

Unos 50 puestos, una carpa climatizada y mucha animación gracias a la implicación de las asociaciones locales

Spezielle Weihnachtsmesse, mit Jahrmarkt von 8:30 bis 13:00 Uhr und Weihnachtsmarkt von 8:30 bis 18:00 Uhr.

Etwa 50 Stände, ein beheiztes Zelt und zahlreiche Animationen dank der Beteiligung der Vereine der Gemeinde!

