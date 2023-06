Info Travaux Place Domrémy Orléans, 13 juin 2023, Orléans.

Info Travaux Mardi 13 juin, 18h00 Place Domrémy gratuit, sans inscription

Nature des travaux

Orléans Métropole poursuit les travaux de requalification et d’enfouissement des réseaux de la rue Saint-Marceau, dans sa partie comprise entre la place Domrémy et l’avenue Alain Savary.

Afin d’échanger avec vous sur la suite des travaux, une réunion sur site est prévue : le mardi 13 juin 2023 à 18h, place Domrémy.

Date et durée des travaux

A partir du lundi 19 juin jusqu’à fin 2023.

Organisation du chantier

La rue Saint-Marceau sera fermée à la circulation, entre la rue Duhamel du Monceau et l’avenue Alain Savary.

Néanmoins, l’accès sera maintenu :

· pour les riverains du tronçon de la rue Duhamel du Monceau à la place

Domrémy : en journée.

· pour les riverains du tronçon de la place Domrémy à l’avenue Alain Savary : seulement en dehors des heures de chantier, soit de 18h00 à 08h00.

Par ailleurs, concernant la partie de la rue Saint-Marceau située entre la rue Duhamel du Monceau et l’avenue Alain Savary, les véhicules de collecte des déchets ménagers ne pourront pas accéder à cette rue, les riverains devront donc déposer leur sac dans les containers mis à disposition aux extrémités de la zone de travaux.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension.

Vos contacts dans votre commune :

Virginie Marchand

Adjointe au Maire d’Orléans pour le quartier Saint-Marceau

Pour joindre la mairie de proximité d’Orléans Saint-Marceau :

02 38 56 54 68 / mairie-saintmarceau@ville-orleans.fr

