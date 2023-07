VISITE COMMENTÉE DE L’ABBAYE Place Dom Calmet Senones, 3 juillet 2023, Senones.

Senones,Vosges

En 640, Gondelbert n’imagine pas que l’abbaye qu’il s’apprête à fonder va traverser les siècles et parvenir jusqu’à nous.

Venez découvrir le riche patrimoine de l’abbaye de Senones qui a été forgé par des siècles d’Histoire religieuse, princière et industrielle.

La visite guidée s’effectue uniquement sur inscription auprès de l’office de Tourisme du Pays des Abbayes. Tout public

Place Dom Calmet

Senones 88210 Vosges Grand Est



In 640, Gondelbert did not imagine that the abbey he was about to found would cross the centuries and reach us.

Come and discover the rich heritage of Senones Abbey which has been forged by centuries of religious, princely and industrial history.

The guided tour can only be booked at the Tourist Office of the Pays des Abbayes

En 640, Gondelbert no podía imaginar que la abadía que estaba a punto de fundar sobreviviría a los siglos y llegaría hasta nosotros.

Venga a descubrir el rico patrimonio de la Abadía de Senones, forjado a lo largo de siglos de historia religiosa, principesca e industrial.

La visita guiada sólo puede reservarse en la Oficina de Turismo de Pays des Abbayes

Im Jahr 640 ahnt Gondelbert nicht, dass die Abtei, die er zu gründen gedenkt, die Jahrhunderte überdauern und bis zu uns gelangen wird.

Entdecken Sie das reiche Erbe der Abtei von Senones, das durch Jahrhunderte religiöser, fürstlicher und industrieller Geschichte geprägt wurde.

Die Führung findet nur nach Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt des Pays des Abbayes statt

