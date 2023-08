VIDE GRENIER place Dom Calmet Senones, 3 septembre 2023, Senones.

Senones,Vosges

L’amicale des sapeurs pompiers de Senones vous invite à son traditionnel vide grenier

Restauration sur place. Tout public

Dimanche 2023-09-03 07:30:00 fin : 2023-09-03 19:30:00. 0 EUR.

place Dom Calmet

Senones 88210 Vosges Grand Est



The Senones fire department invites you to its traditional garage sale

Catering on site

Los bomberos de Senones le invitan a su tradicional venta de garaje

Catering in situ

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Senones lädt Sie zu seinem traditionellen Flohmarkt ein

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-08-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES