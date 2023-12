Marché aux Truffes à Limogne en Quercy Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy, 1 décembre 2023 10:30, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Les marchés aux paniers s’inscrivent dans le mythe et la tradition de la truffe. Le marché aux truffes de Limogne est complémentaire à celui de son voisin médiatiquement connu, Lalbenque : Celui de Limogne, plus petit, vous garantit une production locale. Les trufficulteurs viennent du Lot et du Tarn et Garonne.

Il est aussi plus facile de voir et sentir ce champignon et d’engager la discussion avec un trufficulteur !

Rendez-vous tous les vendredis matin, place d’Occitanie à 10h30 précises ! (il est conseillé d’arriver en avance, la vente est très rapide).

Pour le marché aux truffes les dates de début et de fin sont données à titre indicatif, le marché se déroule en fonction de la récolte..

Place d’Occitanie

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



The basket markets are part of the myth and tradition of the truffle. The truffle market of Limogne is complementary to the one of its neighbor, Lalbenque: the one of Limogne, smaller, guarantees you a local production. The truffle growers come from the Lot and the Tarn et Garonne.

It is also easier to see and smell this mushroom and to talk to a truffle grower!

Rendezvous every Friday morning, place d’Occitanie at 10:30 am precisely! (it is advised to arrive in advance, the sale is very fast).

For the truffle market the start and end dates are given as an indication, the market takes place according to the harvest.

Los mercados de cestas forman parte del mito y la tradición de la trufa. El mercado de la trufa de Limogne es complementario al de su vecino, Lalbenque, muy conocido en los medios de comunicación. El mercado de Limogne, más pequeño, garantiza la producción local. Los truficultores proceden del Lot y del Tarn et Garonne.

También es más fácil ver y oler este hongo y hablar con un truficultor

Nos vemos todos los viernes por la mañana en la Place d’Occitanie a las 10.30 en punto (se aconseja llegar con antelación, la venta es muy rápida).

Para el mercado de la trufa, las fechas de inicio y fin se dan a título indicativo, el mercado tiene lugar en función de la cosecha.

Die Korbmärkte sind Teil des Mythos und der Tradition des Trüffels. Der Trüffelmarkt in Limogne ergänzt den seines medienbekannten Nachbarn Lalbenque: Der kleinere Markt in Limogne garantiert Ihnen eine lokale Produktion. Die Trüffelbauern kommen aus den Regionen Lot und Tarn et Garonne.

Es ist auch einfacher, diesen Pilz zu sehen und zu riechen und mit einem Trüffelbauern ins Gespräch zu kommen!

Wir treffen uns jeden Freitagmorgen auf der Place d’Occitanie, pünktlich um 10:30 Uhr! (Es ist ratsam, frühzeitig da zu sein, da der Verkauf sehr schnell geht).

Für den Trüffelmarkt sind die Anfangs- und Enddaten nur zur Orientierung angegeben, der Markt richtet sich nach der Ernte.

