MARCHÉ DE NOËL Place Division Leclerc Damblain, 9 décembre 2023, Damblain.

Damblain,Vosges

Venez vivre un moment magique à l’occasion du marché de Noël de Damblain. Boutiques de créateurs, producteurs locaux, animations et spectacle des enfants de l’école de Damblain. Un programme qui promet d’être joyeux et festif ! Vin chaud, Gaufres et autres gourmandises vous attendent. Gratuit, Aucune obligation de consommation.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

Place Division Leclerc

Damblain 88320 Vosges Grand Est



Experience a magical moment at the Damblain Christmas Market. Designer boutiques, local producers, entertainment and a show by children from Damblain school. A program that promises to be merry and festive! Mulled wine, waffles and other delicacies await you. Free, no obligation to consume.

Viva un momento mágico en el mercado navideño de Damblain. Tiendas de diseño, productores locales, animaciones y un espectáculo a cargo de los niños de la escuela de Damblain. Un programa alegre y festivo Le esperan vino caliente, gofres y otras delicias. Gratis, sin obligación de consumir.

Erleben Sie einen magischen Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Damblain. Designerläden, lokale Produzenten, Animationen und eine Aufführung der Kinder der Schule von Damblain. Ein Programm, das verspricht, fröhlich und festlich zu werden! Glühwein, Waffeln und andere Leckereien warten auf Sie. Kostenlos, Kein Verzehrzwang.

Mise à jour le 2023-11-14 par VOSGES DEVELOPPEMENT