Cet évènement est passé Marché des artisans créateurs à Prayssac Place d’Istrie Prayssac Catégories d’Évènement: Lot

Prayssac Marché des artisans créateurs à Prayssac Place d’Istrie Prayssac, 11 août 2023, Prayssac. Prayssac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-11 08:00:00

fin : 2023-08-11 13:00:00 L’association Horizon Créations de Prayssac organise un marché artisanal dans le cadre du marché hebdomadaire..

L’association Horizon Créations de Prayssac organise un marché artisanal dans le cadre du marché hebdomadaire. EUR.

Place d’Istrie

Prayssac 46220 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-05-25 par OT CVL Vignoble Détails Catégories d’Évènement: Lot, Prayssac Autres Code postal 46220 Lieu Place d'Istrie Adresse Place d'Istrie Ville Prayssac Departement Lot Lieu Ville Place d'Istrie Prayssac Latitude 44.5039115 Longitude 1.1886402 latitude longitude 44.5039115;1.1886402

Place d'Istrie Prayssac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prayssac/