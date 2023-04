Vide grenier de l’Amicale Laïque Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Vide grenier de l’Amicale Laïque Place Dinan 44490 Le croisic, 20 août 2023, Le croisic. Vide grenier de l’Amicale Laïque Dimanche 20 août, 09h00 Place Dinan 44490 Le croisic L’Amicale Laïque organise une nouvelle édition de son vide-grenier ! Rendez-vous incontournable de la fin de saison, les recettes de cet évènement financent les activités scolaires de nos écoles publiques. Ce vide-grenier est uniquement ouvert aux particuliers non professionnels. Place Dinan 44490 Le croisic Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vide-grenier-de-l-amicale-laique-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T09:00:00+02:00 – 2023-08-20T18:00:00+02:00

2023-08-20T09:00:00+02:00 – 2023-08-20T18:00:00+02:00 LOISIRS Y|AMICALELAIK|VIDEGRAMICALE19

Détails Catégories d’Évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Dinan 44490 Le croisic Adresse Place Dinan 44490 Le croisic Ville Le croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic

Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/

Vide grenier de l’Amicale Laïque Place Dinan 44490 Le croisic 2023-08-20 was last modified: by Vide grenier de l’Amicale Laïque Place Dinan 44490 Le croisic Place Dinan 44490 Le croisic 20 août 2023 Le Croisic Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic

Le croisic Loire-Atlantique