Peintres dans la rue Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Peintres dans la rue Place Dinan 44490 Le croisic, 13 août 2023, Le croisic. Peintres dans la rue Dimanche 13 août, 08h30 Place Dinan 44490 Le croisic Gratuit: 0 Les peintres, à partir de 9h00, font tamponner leurs supports. Jusqu’à 16h30, ils réalisent une ou plusieurs oeuvres en public au Croisic.

À partir de 17h00, les oeuvres exposées sont vendues au plus offrant. Place Dinan 44490 Le croisic Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/peintres-dans-la-rue-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T08:30:00+02:00 – 2023-08-13T19:00:00+02:00

2023-08-13T08:30:00+02:00 – 2023-08-13T19:00:00+02:00 CULTURE LOISIRS

Détails Catégories d’Évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Dinan 44490 Le croisic Adresse Place Dinan 44490 Le croisic Ville Le croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic

Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/

Peintres dans la rue Place Dinan 44490 Le croisic 2023-08-13 was last modified: by Peintres dans la rue Place Dinan 44490 Le croisic Place Dinan 44490 Le croisic 13 août 2023 Le Croisic Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic

Le croisic Loire-Atlantique