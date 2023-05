Apéro’Langoustines Place Dinan 44490 Le croisic, 18 juin 2023, Le croisic.

Apéro'Langoustines Dimanche 18 juin, 11h00 Place Dinan 44490 Le croisic

Un moment convivial pour savourer ce produit phare de notre presqu’île avec concert.

Ouverture de la billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic à partir du 27 mai.

Aucune réservation par téléphone ou par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T11:00:00+02:00 – 2023-06-18T13:00:00+02:00

