CONFÉRENCE : ‘LIOUVILLE – UN FORT DANS LA TOURMENTE’ Place d’Holyoke Apremont-la-Forêt, 29 septembre 2023, Apremont-la-Forêt.

Apremont-la-Forêt,Meuse

Conférence animée par l’historien Nicolas CZUBAK (Responsable du service « Histoire et médiation » au Mémorial de Verdun et auteur de plusieurs ouvrages sur la Grande Guerre).

Cette conférence sera consacrée à l’histoire du fort de Liouville durant les premiers mois de la Première Guerre Mondiale.

Conférence organisée par l’Association de Sauvegarde du Fort de Liouville, avec le soutien de la commune d’Apremont-la-Forêt.

Entrée libre.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 . 0 EUR.

Place d’Holyoke Église d’Apremont-la-Forêt

Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est



Lecture by historian Nicolas CZUBAK (Head of the « History and Mediation » department at the Verdun Memorial and author of several books on the Great War).

This conference will focus on the history of Fort Liouville during the first months of the First World War.

Organized by the Association de Sauvegarde du Fort de Liouville, with the support of the commune of Apremont-la-Forêt.

Free admission.

Conferencia del historiador Nicolas CZUBAK (jefe del departamento « Historia y mediación » del Memorial de Verdún y autor de varias obras sobre la Gran Guerra).

Esta conferencia se centrará en la historia de Fort Liouville durante los primeros meses de la Primera Guerra Mundial.

Organizada por la Association de Sauvegarde du Fort de Liouville, con el apoyo del municipio de Apremont-la-Forêt.

Entrada gratuita.

Konferenz unter der Leitung des Historikers Nicolas CZUBAK (Leiter der Abteilung « Geschichte und Vermittlung » am Mémorial de Verdun und Autor mehrerer Bücher über den Ersten Weltkrieg).

Diese Konferenz wird sich mit der Geschichte des Forts Liouville während der ersten Monate des Ersten Weltkriegs befassen.

Der Vortrag wird von der Association de Sauvegarde du Fort de Liouville mit der Unterstützung der Gemeinde Apremont-la-Forêt organisiert.

Freier Eintritt.

