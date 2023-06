Les Guinguettes de l’été à Corronsac Place devant la mairie de Corronsac Corronsac, 7 juin 2023, Corronsac.

Les Guinguettes de l’été à Corronsac 7 juin – 5 juillet, les mercredis Place devant la mairie de Corronsac entrée gratuit

Guinguettes au Marché de Corronsac avec

Animations musicales

Amenez vos verres et couverts

Faites votre menu chez les commerçants

Boissons et Frites en vente à la buvette

Installez vous aux tables et profitez de la musique

Annulation en cas de pluie

Place devant la mairie de Corronsac 21 chemin de Sémial Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.corronsac.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T18:30:00+02:00 – 2023-06-07T20:00:00+02:00

2023-07-05T18:30:00+02:00 – 2023-07-05T20:00:00+02:00

concert repas au marché