Etalondes en fête : Concerts, fête foraine Place d’Etalondes Étalondes, 9 juillet 2023, Étalondes.

Étalondes,Seine-Maritime

Les groupes « The Onion soap » et les « Black Hats » en concert sur la place d’Etalondes – Triplette de la Renaissance.

15h : Début des concerts

18h30 : Départ de la Triplette de la Renaissance

Fête foraine sur la place.

2023-07-09 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-09 . .

Place d’Etalondes

Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie



The Onion Soap and the Black Hats in concert on the Etalondes square – Triplette de la Renaissance.

3pm: Concerts begin

6:30pm: Departure of the Renaissance Triplette

Funfair on the square

The Onion Soap y los Black Hats en concierto en la Place d’Etalondes – Triplette de la Renaissance.

15.00 h: Inicio de los conciertos

18.30 h: Salida de la Tripleta del Renacimiento

Parque de atracciones en la plaza

Die Bands « The Onion soap » und die « Black Hats » geben ein Konzert auf dem Platz von Etalondes – Triplette de la Renaissance.

15.00 Uhr: Beginn der Konzerte

18:30 Uhr: Abfahrt des Triplette de la Renaissance

Jahrmarkt auf dem Platz

