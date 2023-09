Jouer avec Pau en famille: « Les secrets du Hédas » Place d’Espagne Pau, 4 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Dans le quartier du Hédas, partez à la recherche du ruisseau perdu. Lors de cette visite participative et familiale, les secrets de ce quartier vous seront révélés par un enfant du quartier !

De 3 à 12 ans !.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 16:30:00.

Place d’Espagne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the Hédas district, go in search of the lost stream. During this family-friendly tour, a local child will reveal the secrets of the neighborhood!

Ages 3 to 12!

Parta en busca del arroyo perdido del barrio de Hédas. En esta visita para toda la familia, un niño de la zona le desvelará los secretos del barrio

De 3 a 12 años

Begeben Sie sich im Viertel Hédas auf die Suche nach dem verlorenen Bach. Bei dieser Mitmach- und Familienführung werden Ihnen die Geheimnisse dieses Viertels von einem Kind aus dem Viertel enthüllt!

Von 3 bis 12 Jahren!

