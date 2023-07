Les nocturnes à Pau : Le Hédas secret Place d’Espagne Pau, 18 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Ou l’histoire captivante de ce quartier populaire du Moyen-Âge à nos jours à la tombée de la nuit…

RDV à l’ascenseur de la place d’Espagne

RÊSERVATIONS OBLIGATOIRES – PLACES LIMITÉES.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . EUR.

Place d’Espagne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Or the captivating history of this popular district from the Middle Ages to nowadays at nightfall..

Meet at the elevator of the Place d’Espagne

RESERVATIONS REQUIRED – LIMITED PLACES

¿O la cautivadora historia de este barrio obrero desde la Edad Media hasta nuestros días al anochecer?

Encuentro en el ascensor de la plaza de España

IMPRESCINDIBLE RESERVAR – PLAZAS LIMITADAS

Oder die fesselnde Geschichte dieses beliebten Viertels vom Mittelalter bis heute bei Einbruch der Dunkelheit?

Treffpunkt: Aufzug an der Place d’Espagne

RESERVIERUNG ERFORDERLICH – BEGRENZTE PLÄTZE

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Pau