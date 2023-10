Navettes de Noël Ritmo Place Désiré Brumbt Haguenau, 3 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre, les lignes 1, 2, 3 et 4 (les communes desservies seront Schweighouse, Haguenau, Bischwiller, Kaltenhouse, Marienthal) du réseau Ritmo desserviront le marché de Noël de Haguenau !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. EUR.

Place Désiré Brumbt

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



On Sundays December 3, 10, 17 and 24, Ritmo lines 1, 2, 3 and 4 (Schweighouse, Haguenau, Bischwiller, Kaltenhouse, Marienthal) will serve the Haguenau Christmas market!

Los domingos 3, 10, 17 y 24 de diciembre, las líneas 1, 2, 3 y 4 de Ritmo (Schweighouse, Haguenau, Bischwiller, Kaltenhouse, Marienthal) prestarán servicio en el mercado navideño de Haguenau

Am Sonntag, den 3., 10., 17. und 24. Dezember werden die Linien 1, 2, 3 und 4 (die bedienten Gemeinden sind Schweighouse, Haguenau, Bischwiller, Kaltenhouse, Marienthal) des Ritmo-Netzes den Weihnachtsmarkt in Haguenau anfahren!

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme de Haguenau