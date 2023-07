EXPO ‘(R)ÉVOLUTION’ PAR JULO Place des VOSGES Épinal, 4 août 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Après plus de 4 ans d’attente, de reports et d’annulations, JULO vous invite au vernissage de son expo solo intitulée « (R)ÉVOLUTION ».

Cette rétrospective de plusieurs années de création débutera avec un vernissage le vendredi 4 Août à 18h à la Galerie du Bailli, Place des Vosges à ÉPINAL.

Cette nouvelle exposition sera l’occasion pour l’artiste de présenter l’évolution et la progression de son travail depuis plusieurs années maintenant. Différents styles de peintures, dessins et aquarelles, correspondants à plusieurs périodes de création de l’artiste, seront donc représentés, à travers différentes techniques et différents supports.

Venez nombreux(ses) découvrir le cheminement artistique de cette « (R)ÉVOLUTION », du vendredi 4 août (Vernissage à 18h!) au mercredi 9 août à 19h.

(Ouvert tous les jours de 11h à 19h). Tout public

Vendredi 2023-08-04 18:00:00 fin : 2023-08-09 . 0 EUR.

Place des VOSGES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



After more than 4 years of waiting, postponements and cancellations, JULO invites you to the opening of his solo exhibition entitled « (R)ÉVOLUTION ».

This retrospective of several years of creation will open with a vernissage on Friday August 4 at 6pm at the Galerie du Bailli, Place des Vosges in ÉPINAL.

This new exhibition will be an opportunity for the artist to present the evolution and progression of his work over several years now. Different styles of painting, drawing and watercolour, corresponding to different periods in the artist’s career, will be represented, using a variety of techniques and media.

Come one, come all to discover the artistic journey of this « (R)EVOLUTION », from Friday August 4 (Vernissage at 6pm!) to Wednesday August 9 at 7pm.

(Open every day from 11am to 7pm)

Tras más de 4 años de espera, aplazamientos y cancelaciones, JULO le invita a la inauguración de su exposición individual titulada « (R)ÉVOLUTION ».

Esta retrospectiva de varios años de creación se inaugurará con un preestreno el viernes 4 de agosto a las 18.00 horas en la Galerie du Bailli, Place des Vosges en ÉPINAL.

Esta nueva exposición será la ocasión para el artista de presentar la evolución y la progresión de su obra desde hace varios años. Se representarán diferentes estilos de pintura, dibujo y acuarela, correspondientes a distintos periodos de la carrera del artista, utilizando diferentes técnicas y soportes.

Vengan todos a descubrir el recorrido artístico de esta « (R)EVOLUCIÓN », del viernes 4 de agosto (inauguración a las 18.00 horas) al miércoles 9 de agosto a las 19.00 horas.

(Abierto todos los días de 11.00 a 19.00 horas)

Nach mehr als vier Jahren des Wartens, der Verschiebungen und Absagen lädt JULO Sie zur Eröffnung seiner Soloausstellung mit dem Titel « (R)ÉVOLUTION » ein.

Dieser Rückblick auf mehrere Jahre seines Schaffens beginnt mit einer Vernissage am Freitag, den 4. August um 18 Uhr in der Galerie du Bailli, Place des Vosges in ÉPINAL.

Diese neue Ausstellung wird dem Künstler die Gelegenheit bieten, die Entwicklung und den Fortschritt seiner Arbeit in den letzten Jahren zu präsentieren. Verschiedene Stilrichtungen von Gemälden, Zeichnungen und Aquarellen, die mehreren Schaffensperioden des Künstlers entsprechen, werden also durch unterschiedliche Techniken und Medien vertreten sein.

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie den künstlerischen Werdegang dieser « (R)EVOLUTION » von Freitag, den 4. August (Vernissage um 18 Uhr!) bis Mittwoch, den 9. August um 19 Uhr.

(Täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet)

