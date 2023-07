ETE DES ARTISTES 19 EME EDITION PLACE DES VOSGES Épinal, 22 juillet 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

La 19 eme Edition de l’été des artistes aura lieu, Place des Vosges à EPINAL, de 9 H 00 à 18 H 00, les samedis :

• 8 juillet avec 14 exposants, avec la participation des peintres Lucie JEANGUYOT et Virginie NAGY

• 22 juillet avec 12 exposants, avec la participation de la peintre Paola BONIFACIO et de l’artiste plasticien Loïc WAGNER

• 29 juillet avec 12 exposants, avec la participation de la peintre Marie Elise ADAM et de l’artisane tapissière Marie Jo FINANCE

• 5 aout avec 12 exposants, avec la participation de la peintre Marie N’DIAYE et du dessinateur Quentin FESTINGER

• 19 aout avec 13 exposants, avec la participation de la photographe véronique LEROY et du peintre Serge TRUCHELU dit SERGIO

• 26 aout avec 12 exposants, avec la participation de la céramiste LaCoco et de la peintre Françoise VALENTIN

Il se clôturera avec une exposition à la galerie du bailli du 25 au 30 Aout 2023 avec la collaboration de l’ensemble des exposants ayant participé à l’ETE DES ARTISTES 2023. Tout public

Samedi 2023-07-22 09:00:00 fin : 2023-07-22 18:00:00. 0 EUR.

PLACE DES VOSGES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The 19 th edition of l?été des artistes will take place, Place des Vosges in EPINAL, from 9 H 00 to 18 H 00, on Saturdays :

? July 8 with 14 exhibitors, including painters Lucie JEANGUYOT and Virginie NAGY

? July 22 with 12 exhibitors, including painter Paola BONIFACIO and visual artist Loïc WAGNER

? July 29 with 12 exhibitors, including painter Marie Elise ADAM and upholsterer Marie Jo FINANCE

? August 5 with 12 exhibitors, including painter Marie N?DIAYE and designer Quentin FESTINGER

? August 19 with 13 exhibitors, including photographer Véronique LEROY and painter Serge TRUCHELU dit SERGIO

? August 26 with 12 exhibitors, including ceramist LaCoco and painter Françoise VALENTIN

It will close with an exhibition at the Galerie du Bailli from August 25 to 30, 2023, with the collaboration of all the exhibitors who took part in ETE DES ARTISTES 2023

La 19ª edición de l’été des artistes tendrá lugar en la plaza des Vosges de EPINAL, de 9.00 a 18.00 horas, los sábados:

? 8 de julio con 14 expositores, entre ellos las pintoras Lucie JEANGUYOT y Virginie NAGY

? 22 de julio con 12 expositores, entre ellos la pintora Paola BONIFACIO y el artista plástico Loïc WAGNER

? 29 de julio con 12 expositores, entre ellos la pintora Marie Elise ADAM y la tapicera Marie Jo FINANCE

? 5 de agosto con 12 expositores, entre ellos la pintora Marie N’DIAYE y el dibujante Quentin FESTINGER

? 19 de agosto con 13 expositores, entre ellos la fotógrafa Véronique LEROY y el pintor Serge TRUCHELU dit SERGIO

? 26 de agosto con 12 expositores, entre ellos el ceramista LaCoco y la pintora Françoise VALENTIN

Se clausurará con una exposición en la Galerie du Bailli del 25 al 30 de agosto de 2023 con la colaboración de todos los expositores que participaron en la ETE DES ARTISTES 2023

Die 19. Ausgabe des Sommers der Künstler findet auf dem Place des Vosges in EPINAL statt, von 9.00 bis 18.00 Uhr, samstags :

? 8. Juli mit 14 Ausstellern, unter Beteiligung der Malerinnen Lucie JEANGUYOT und Virginie NAGY

? 22. Juli mit 12 Ausstellern, unter Beteiligung der Malerin Paola BONIFACIO und des bildenden Künstlers Loïc WAGNER

? 29. Juli mit 12 Ausstellern, unter Beteiligung der Malerin Marie Elise ADAM und der Teppichkünstlerin Marie Jo FINANCE

? 5. August mit 12 Ausstellern, unter Beteiligung der Malerin Marie N?DIAYE und des Zeichners Quentin FESTINGER

? 19. August mit 13 Ausstellern, unter Beteiligung der Fotografin Veronique LEROY und des Malers Serge TRUCHELU, genannt SERGIO

? 26. August mit 12 Ausstellern, unter Beteiligung der Keramikerin LaCoco und der Malerin Françoise VALENTIN

Er wird mit einer Ausstellung in der Galerie du baililli vom 25. bis 30. August 2023 unter Mitwirkung aller Aussteller, die am KÜNSTLERSOMMER 2023 teilgenommen haben, abgeschlossen

Mise à jour le 2023-07-10 par OT EPINAL ET SA REGION