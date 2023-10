MARCHE DE NOEL DU MALZIEU Place des Ursulines Le Malzieu-Ville, 17 décembre 2023, Le Malzieu-Ville.

Le Malzieu-Ville,Lozère

Ravi de vous annoncer que le prochain Marché de Noël du Malzieu-Ville se tiendra le dimanche 17 décembre de 10h à 17h sur la Place et dans la Salle des Ursulines, au cœur de la cité médiévale !

Les enfants seront enchantés par les nombreuses animati….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. EUR.

Place des Ursulines

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



We’re delighted to announce that the next Christmas Market in Le Malzieu-Ville will take place on Sunday, December 17th from 10am to 5pm on the Place and in the Salle des Ursulines, in the heart of the medieval town!

Children will be delighted by the many animati…

Nos complace anunciar que el próximo Mercado de Navidad de Le Malzieu-Ville tendrá lugar el domingo 17 de diciembre, de 10.00 a 17.00 horas, en la Plaza y en la Sala de las Ursulinas, en pleno corazón de la ciudad medieval

Los niños quedarán encantados con las numerosas actividades propuestas…

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der nächste Weihnachtsmarkt in Malzieu-Ville am Sonntag, den 17. Dezember von 10 bis 17 Uhr auf dem Place und im Salle des Ursulines im Herzen der mittelalterlichen Stadt stattfinden wird!

Die Kinder werden von den zahlreichen Animationen begeistert sein….

