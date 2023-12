Marché de Noël Place des Tuileries Malataverne, 4 décembre 2023, Malataverne.

Malataverne,Drôme

Organisé par le comité des fêtes, + de 30 exposants, vin chaud, maquillage enfants, stand au coin du jeu, orgue de barbarie, restauration et buvette. Feu d’artifice, chorale à l’église..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Place des Tuileries

Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Comité des fêtes, more than 30 exhibitors, mulled wine, face painting for children, games stall, barrel organ, food and refreshments. Fireworks, choir in church.

Organizado por el Comité des fêtes, más de 30 expositores, vino caliente, pintacaras para los niños, puesto de juegos, organillo, comida y refrescos. Fuegos artificiales, coro en la iglesia.

Organisiert vom Festkomitee, +30 Aussteller, Glühwein, Kinderschminken, Stand in der Spielecke, Drehorgel, Essen und Trinken. Feuerwerk, Chor in der Kirche.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence