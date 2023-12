Marché de Noël Place des Tuilerie Malataverne, 17 décembre 2023 10:00, Malataverne.

Malataverne,Drôme

Le comité de fêtes vous propose son marché de Noël. Plus de 30 exposants et des animations pour tous !.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Place des Tuilerie

Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Festival Committee presents its Christmas market. Over 30 exhibitors and entertainment for all!

El Comité de Fiestas celebra su mercado navideño. Más de 30 expositores y diversión para todos

Das Festkomitee bietet Ihnen seinen Weihnachtsmarkt an. Über 30 Aussteller und Animationen für alle!

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence