Concert de Noël Place des Trois Eglises Riquewihr, 15 décembre 2023, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

La période de Noël est l’occasion de partager un bon moment en famille ou entre amis. Pour cela, rien de mieux que ce concert au coeur de l’église protestante de Riquewihr..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . 0 EUR.

Place des Trois Eglises

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



The Christmas season is the perfect time to spend with family and friends. Nothing better than this concert in the heart of Riquewihr’s Protestant church.

La Navidad es la época perfecta para pasarla con la familia y los amigos. Y nada mejor que este concierto en el corazón de la iglesia protestante de Riquewihr.

Die Weihnachtszeit ist eine gute Gelegenheit, einen schönen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen. Dafür gibt es nichts Besseres als dieses Konzert im Herzen der protestantischen Kirche von Riquewihr.

