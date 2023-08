Le p’tit marché des producteurs à Thérondels Place des Tilleuls Thérondels, 1 septembre 2023, Thérondels.

Thérondels,Aveyron

Venez déguster de belles assiettes de produits locaux, sous les majestueux Tilleuls de Thérondels et en musique !.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

Place des Tilleuls

Thérondels 12600 Aveyron Occitanie



Come and enjoy a fine selection of local produce, under the majestic Tilleuls de Thérondels and to the sound of music!

Venga y disfrute de una deliciosa selección de productos locales bajo los majestuosos árboles Tilleuls de Thérondels, al son de música en directo

Genießen Sie schöne Teller mit lokalen Produkten unter den majestätischen Linden von Thérondels und bei Musik!

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme en Aubrac