La revanche de Miossens place des tilleuls Sauveterre-de-Béarn, 22 juillet 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Les Amis du Vieux Sauveterre célèbrent le 22 juillet les 500 ans de la libération de Sauveterre de l’emprise des Espagnols. Le Baron de Miossens se faufila avec 60 soldats dans la tour (actuelle Tour Monréal) et libéra Sauveterre.

Revivez cet assaut historique lors d’une balade théâtralisée, rythmée de chants, danses, musique, qui vous emmènera de la place des tilleuls aux bords du gave puis vers les ruelles médiévales jusqu’à la place des Sablières où la victoire sera célébrée par un petit feu d’artifices.

Une petite restauration sera proposée dès 20h00 sur la place de la mairie,

Le spectacle ambulant commencera à partir de 21h45..

place des tilleuls

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A walk to commemorate the 500th anniversary of Miossens’ infiltration of the Monréal tower to surprise and drive out the Spanish occupiers. Relive this historic assault during a dramatised stroll that will take you from the Place des Tilleuls to the banks of the Gave, then through the medieval streets to the Place des Sablières, where the victory will be celebrated with a small fireworks display.

From 8.30pm, there will be a snack bar in the square, followed by a strolling show from 9.45pm.

Un paseo para conmemorar el 500 aniversario de la infiltración de Miossens en la torre de Monréal para sorprender y expulsar a los ocupantes españoles. Reviva este asalto histórico durante un paseo teatralizado que le llevará desde la plaza des Tilleuls hasta las orillas del Gave, luego por las calles medievales hasta la plaza des Sablières, donde se celebrará la victoria con un pequeño espectáculo de fuegos artificiales.

A partir de las 20.30 h, habrá un tentempié en la plaza, seguido de un espectáculo de paseo a partir de las 21.45 h.

Die Amis du Vieux Sauveterre feiern am 22. Juli den 500. Jahrestag der Befreiung Sauveterres von der spanischen Herrschaft. Der Baron de Miossens schlich sich mit 60 Soldaten in den Turm (heutige Tour Monréal) und befreite Sauveterre.

Erleben Sie diesen historischen Angriff auf einem theatralischen Spaziergang mit Gesang, Tanz und Musik, der Sie vom Place des tilleuls zum Ufer des Gave und dann durch die mittelalterlichen Gassen bis zum Place des Sablières führt, wo der Sieg mit einem kleinen Feuerwerk gefeiert wird.

Auf dem Rathausplatz wird ab 20 Uhr ein kleiner Imbiss angeboten,

Die ambulante Show beginnt ab 21:45 Uhr.

