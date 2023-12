Marché de Noël Place des Tilleuls Saint-Justin, 16 décembre 2023, Saint-Justin.

Saint-Justin Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 18:00:00

fin : 2023-12-16 23:00:00

Saint Justin offre aux petits une occasion de rencontrer le Père Noël en plein travail, de participer à 19h à un défilé aux lampions accompagné de l’Union Musicale, d’assister à un spectacle de jongleur de feu, et les plus grands se régaleront avec des gourmandises et du vin chaud..

Saint Justin offre aux petits une occasion de rencontrer le Père Noël en plein travail, de participer à 19h à un défilé aux lampions accompagné de l’Union Musicale, d’assister à un spectacle de jongleur de feu, et les plus grands se régaleront avec des gourmandises et du vin chaud.

Saint Justin offre aux petits une occasion de rencontrer le Père Noël en plein travail, de participer à 19h à un défilé aux lampions accompagné de l’Union Musicale, d’assister à un spectacle de jongleur de feu, et les plus grands se régaleront avec des gourmandises et du vin chaud et chercheront des idées de cadeaux et décoration grâce à la présence à de nombreux exposants.

.

Place des Tilleuls

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Landes d’Armagnac