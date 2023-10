Marché de Noël de Russ place des Tilleuls Russ, 16 décembre 2023, Russ.

Russ,Bas-Rhin

Marché de Noël dans une ambiance chaleureuse avec artisans et producteurs..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. EUR.

place des Tilleuls

Russ 67130 Bas-Rhin Grand Est



Christmas market in a warm atmosphere with craftsmen and producers.

Mercado de Navidad en un ambiente cálido con artesanos y productores.

Weihnachtsmarkt in gemütlicher Atmosphäre mit Handwerkern und Produzenten.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche