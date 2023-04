Marché de Montluel (tous les vendredis) Place des tilleuls Montluel Catégories d’Évènement: Ain

Marché de Montluel (tous les vendredis) Place des tilleuls, 1 janvier 2023, Montluel. Marché alimentaire (primeur, boucher, boulanger…) et non alimentaire..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Montluel 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Food market (greengrocer, butcher, baker…) and non-food market. Mercado alimentario (frutería, carnicería, panadería, etc.) y mercado no alimentario. Lebensmittelmarkt (Gemüsehändler, Metzger, Bäcker…) und Nicht-Lebensmittelmarkt. Mise à jour le 2022-03-18 par Office de Tourisme Le Costellan (3CM)

