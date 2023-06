jOurnées des Territoires de l’Ouïe Place des Tilleuls, Montbron (16), 24 juin 2023, .

Un nouveau lieu pour un nouveau projet.

L’ Ouvroir des Territoires de l’Ouïe explore toutes les aventures sonores et accueille et accueille des artistes venus de tous horizons. Lieu de résidence et de création, oTo ouvre ses portes au public les 24 & 25 juin à Montbron, à travers un programme de créations multiples. Théâtre, concerts, lecture, expo sonore, sieste musicale…en alternance pendant 48h!

Venez découvrir des créations extrêmement variées d’après de grands auteurs classiques (Molière) et modernes (Rilke), mais également des compositions contemporaines (Ponty, Caulet, Vérin, Altadill, Laurens).

Pass WE 16 euros

Spectacle 6 euros/gratuit

Rencontre et échanges autour d’un verre et du food-truck sont de rigueur, sans oublier un bal trad (gratuit) place du Cèdre, samedi à partir de 21h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T21:30:00+02:00 – 2023-06-25T01:30:00+02:00

