24 heures du swing place des tilleuls Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur

24 heures du swing place des tilleuls, 7 juillet 2023, Monségur. 24 heures du swing 7 – 9 juillet place des tilleuls 16 à 20€ Fidèle à ces principes, l’évènement reste cette année une véritable fête de tous les Jazz. Des moments d’émotion vont de nouveau se succéder, mélange de traditions et de découvertes. Le jazz d’hier, celui d’aujourd’hui et même celui de demain incarné par les meilleures formations du moment va investir les places, les rues, les scènes de notre belle bastide dans cette 3Èmes 3ème édition.

Vendredi 7 juillet 19H – Eddie Dhaini Quartet

Prix Action Jazz 2023 20h30 – Djangophil guest Christophe Lartilleux

La doublure main dans le film « Django » 22h30 – Cyrille Aimée

Etoile étincelante de la galaxie Jazz

Samedi 8 juillet 19H – The Soul Jazz Rebels

Exubérant, dansant et donc nécessaire 21H NoJazz

Slogan un rien provocateur 23h – Electrophazz

Voyage à travers la Soul, le Jazz et le Hip Hop Dimanche 9 Juillet 13H – Armonia and Co Duo

Jazz Swing des années 20 15H – Jean-Marc Montaut Quartet

Hommage décalé aux musiques de films 17H – Jérôme Etcheberry Popset

Tribute to Louis Armstrong “Satchocraty” 19H – Emmet Cohen Trio

Figure incontournable de la scène New Yorkaise place des tilleuls place des tilleuls 33580 Monségur Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.swing-monsegur.com/les-24-heures-du-swing-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-09T11:00:00+02:00 – 2023-07-09T21:30:00+02:00 tourisme jazz OMCL

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Monségur Autres Lieu place des tilleuls Adresse place des tilleuls 33580 Monségur Ville Monségur Departement Gironde Age min 7 Age max 99 Lieu Ville place des tilleuls Monségur

place des tilleuls Monségur Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monsegur/

24 heures du swing place des tilleuls 2023-07-07 was last modified: by 24 heures du swing place des tilleuls place des tilleuls 7 juillet 2023 Monségur place des tilleuls Monségur

Monségur Gironde