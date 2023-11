1er Marché de Noël de Harskirchen Place des Tilleuls Harskirchen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Harskirchen 1er Marché de Noël de Harskirchen Place des Tilleuls Harskirchen, 1 décembre 2023, Harskirchen. Harskirchen,Bas-Rhin .

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Place des Tilleuls

Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Harskirchen Autres Lieu Place des Tilleuls Adresse Place des Tilleuls Ville Harskirchen Departement Bas-Rhin Lieu Ville Place des Tilleuls Harskirchen latitude longitude 48.9341990069933;7.03984740541755

Place des Tilleuls Harskirchen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/harskirchen/