Marché hebdomadaire du dimanche à Caudrot Place des Tilleuls Caudrot, 9 avril 2023, Caudrot.

Caudrot,Gironde

Le marché hebdomadaire de Caudrot se tient tous les dimanches sur la Place des Tilleuls, de 8h à 13h.

Primeur, maraîcher bio, boulanger, fromager, traiteur, producteur ou artisan, poissonniers,… ils vous attendent nombreux !

Le comité des fêtes de la ville tiendra également une buvette à proximité pour faire de ce rendez-vous un temps de convivialité pour toutes et tous..

2023-04-09 fin : 2023-04-09 13:00:00. .

Place des Tilleuls

Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The weekly market of Caudrot is held every Sunday on the Place des Tilleuls, from 8 am to 1 pm.

Primeur, organic market gardener, baker, cheesemaker, caterer, producer or craftsman, fishmonger,… they are waiting for you !

The city’s festival committee will also have a refreshment stand nearby to make this event a time of conviviality for all.

El mercado semanal de Caudrot se celebra todos los domingos en la plaza des Tilleuls, de 8:00 a 13:00 horas.

Primeur, horticultor ecológico, panadero, quesero, catering, productor o artesano, pescadero… ¡todos le están esperando!

La comisión de fiestas de la ciudad dispondrá también de un puesto de refrescos en las inmediaciones para hacer de este momento un momento de convivencia para todos.

Der Wochenmarkt in Caudrot findet jeden Sonntag auf dem Place des Tilleuls von 8 bis 13 Uhr statt.

Primeur, Bio-Gemüsebauer, Bäcker, Käser, Feinkosthändler, Erzeuger oder Handwerker, Fischhändler… Sie erwarten Sie zahlreich!

Das Festkomitee der Stadt wird außerdem in der Nähe einen Imbissstand betreiben, um diesen Termin zu einer geselligen Zeit für alle und jeden zu machen.

