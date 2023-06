Les rendez-vous du parc à Boissy-Saint-Léger Place des tilleuls Boissy-saint-Léger Boissy-Saint-Léger, 17 juillet 2023, Boissy-Saint-Léger.

Les rendez-vous du parc à Boissy-Saint-Léger 17 juillet – 7 août, les lundis Place des tilleuls Boissy-saint-Léger Entrée libre

Les Rendez-vous du parc est un festival de rue itinérant qui sillonne l’Ile-de-France à la rencontre des habitants.

Au cours de l’après-midi il est possible de participer à des activités comme à un parcours sportif, des contes pour enfants, des ateliers manuels, stand de révisions scolaires ….

Puis tous les après-midi vers 16h il sera possible de découvrir un spectacle que ce soit de la danse, du théâtre, du cirque, de la musique, de la magie et pleins d’autres surprises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T14:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-08-07T14:00:00+02:00 – 2023-08-07T17:00:00+02:00

©La relève bariolée