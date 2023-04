Marché traditionnel de Ste Geneviève sur Argence Place des Tilleuls, 1 janvier 2023, Argences en Aubrac.

un joli petit marché convivial au coeur du village de Ste Geneviève sur Argence.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Place des Tilleuls Ste Geneviève sur Argence

Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie



a nice little market in the heart of the village of Ste Geneviève sur Argence

un pequeño y agradable mercado en el corazón del pueblo de Ste Geneviève sur Argence

ein hübscher kleiner geselliger Markt im Herzen des Dorfes Ste Geneviève sur Argence

