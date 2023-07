Conversation Socratique : les routes du thé, rituels d’un patrimoine vivant Place des Tiercerettes Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse.

Cette conversation est la 3e d’un cycle « Voyages culinaires ».

Après une première étape dans la cuisine marocaine, une seconde sur le voyage du sucre, nous voilà partis sur les routes du thé : rituels d’un patrimoine vivant, à travers :

– Les légendes : chinoise, indienne et japonaise sur la découverte du thé.

– Les désignations du thé en Europe et au Maghreb, avec le son /t/ venant de /t’e/ du dialecte Minnan : thé, tea, tee, te, tè, atay, et en Asie et au Moyen Orient avec le son /tch/ ou /ch/ du cantonnais /ch’a/.

– Les différentes catégories de thé : du thé jaune au thé noir en passant par les thés aux fleurs.

– Le conditionnement : le bourgeon, la feuille enroulée ou compressée.

– Les rituels de préparation : en Chine, en Inde, en Angleterre, en Iran et au Maroc.

Le principe de ces conversations est de susciter, après la présentation du thème, un échange avec et entre les participants, y compris les passants qui s’arrêtent un moment pour écouter et parfois poser une question ou donner un avis.

Place des Tiercerettes Place des Tiercerettes, 31000, Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Saïd Benjelloun, 2023