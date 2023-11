L’Hiver des Merveilles Place des Tibaous Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse L’Hiver des Merveilles Place des Tibaous Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse. L’Hiver des Merveilles Samedi 16 décembre, 14h00 Place des Tibaous Entrée libre dans la limite des places disponibles Après Reynerie, Bellefontaine, Mirail Université, et Lardenne, c’est sur la place des Tibaous à Saint-Simon, que ce temps fort des fêtes de fin d’année prendra ses quartiers. Un manège un peu spécial, une piste de luge sans neige, un mur d’escalade sans rocher, un père Noël sans ses rennes… le tout agrémenté de maquillage, de musique, suivi d’un spectacle en clôture. Place des Tibaous Place des Tibaous 31100 Toulouse Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

