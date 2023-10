Cet évènement est passé Tous en scène 2 Place des Tibaous Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Tous en scène 2 Place des Tibaous Toulouse, 30 juin 2023, Toulouse. Tous en scène 2 Vendredi 30 juin, 22h00 Place des Tibaous Entrée libre Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. De 19h à 21h animation musicale avec Dj Kuider.

Possibilité de restauration sur place. Place des Tibaous Place des Tibaous 31100 Toulouse Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T22:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:50:00+02:00

2023-06-30T22:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:50:00+02:00 cinesouslesetoiles2023 © Universal Pictures International France Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Place des Tibaous Adresse Place des Tibaous 31100 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Place des Tibaous Toulouse latitude longitude 43.550266;1.386103

Place des Tibaous Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/