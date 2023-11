Spectacle : La caravane des lumières Place des Thermes Niederbronn-les-Bains Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains Spectacle : La caravane des lumières Place des Thermes Niederbronn-les-Bains, 2 décembre 2023, Niederbronn-les-Bains. Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin La Compagnie Soukha propose un spectacle étincelant dans un tourbillon féérique….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Place des Thermes

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Compagnie Soukha presents a sparkling show in a magical whirlwind… Compagnie Soukha presenta un espectáculo chispeante en un torbellino mágico… Die Compagnie Soukha bietet eine funkelnde Show in einem märchenhaften Strudel… Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Place des Thermes Adresse Place des Thermes Ville Niederbronn-les-Bains Departement Bas-Rhin Lieu Ville Place des Thermes Niederbronn-les-Bains latitude longitude 48.9508856496008;7.64268347740174

Place des Thermes Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niederbronn-les-bains/