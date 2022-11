Terres Neuves : J’aime mon quartier, je gère mes déchets ! Place des Terres Neuves, 26 novembre 2022, Bègles.

Une opération de sensibilisation pour mieux informer les habitants d’un quartier sur la gestion des déchets.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la Ville de Bègles organise une opération de sensibilisation : « J’aime mon quartier, je gère mes déchets ! ». L’objectif : mieux informer les habitants d’un quartier sur la gestion des déchets.

Le premier rendez-vous est organisé aux Terres Neuves, sur la place face au tramway, samedi 26 novembre, de 10h à 13h.

Des stands et des ateliers seront animés par les services de la Ville et de Bordeaux Métropole et par les associations partenaires :

– Propreté urbaine sur l’espace public : bornes de collecte dans le quartier, gestion des déchets sur le territoire, distribution de stop pub et cendriers de poche Service transition écologique de la Ville de Bègles & Centre propreté de Bordeaux Métropole

– Recyclerie mobile : petit point de collecte et vente d’objet de seconde main

La Boucle

– Diagnostic et petites réparations de vélos : atelier participatif et stand d’information Cycles et Manivelles

– Comment donner ses vêtements ? : consignes de don, cartographie des bornes de dépôt Le Relais Gironde

– Mieux trier et moins jeter : La Carabelle, dispositif itinérant ELISE Atlantique et la Conciergerie Solidaire

– Réduction des déchets : stand d’information et atelier de fabrication de porte-monnaie en chambre à air Récup’R

– Tri des déchets : animation ludique Atelier Les Bains Douches

– Ramassage des déchets : présentation et démonstration des missions des équipes Arcins Environnement

Thé, café et biscuits sur place.

Gratuit – ouvert à tous



