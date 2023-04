Lyon dans la Résistance Place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 1er Arrondissement

Rhône

Lyon dans la Résistance Place des Terreaux, 1 janvier 2023, Lyon 1er Arrondissement. Jean Moulin et l’Armée des Ombres. Suivez les pas de Jean-Moulin et des grandes figures de la Résistance lyonnaise..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

Place des Terreaux devant la fontaine Bartholdi

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Jean Moulin and the Armée des Ombres (Army of Shadows). Jean Moulin y el Ejército de las Sombras. Siga los pasos de Jean-Moulin y de las grandes figuras de la resistencia lionesa. Jean Moulin und die Armee der Schatten. Folgen Sie den Spuren von Jean-Moulin und den großen Figuren des Lyoner Widerstands. Mise à jour le 2022-06-14 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Lyon 1er Arrondissement, Rhône Autres Lieu Place des Terreaux Adresse Place des Terreaux devant la fontaine Bartholdi Ville Lyon 1er Arrondissement Departement Rhône Lieu Ville Place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement

Place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon 1er arrondissement/

Lyon dans la Résistance Place des Terreaux 2023-01-01 was last modified: by Lyon dans la Résistance Place des Terreaux Place des Terreaux 1 janvier 2023 Place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement

Lyon 1er Arrondissement Rhône