MARCHÉ DE NOËL – DURTAL Place des Terrasses Durtal, 2 décembre 2023, Durtal.

Durtal,Maine-et-Loire

Le marché de Noël de Durtal revient pour le bonheur des petits et grands !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. .

Place des Terrasses

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Christmas market of Durtal returns for the happiness of young and old!

Vuelve el mercado navideño de Durtal para disfrute de grandes y pequeños

Der Weihnachtsmarkt in Durtal kehrt zurück, um Groß und Klein glücklich zu machen!

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire